В Карелии возобновят субсидированный водный маршрут для жителей в Заонежье

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Субсидированный водный маршрут "Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи - Великая Губа" возобновят для местных жителей и дачников. Дополнительные 10 млн рублей для этого в пятницу внесли в бюджет Карелии, сообщил журналистам председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

"10 млн рублей мы предусмотрели на субсидирование водных перевозок в Заонежье. В летний период - это важнейшая проблема, и с этой проблемой к нам обращалось очень много жителей, не только Заонежья, но и города Петрозаводска, которые там имеют дачи и выезжают отдыхать", - сказал спикер карельского парламента.

Как уточнили ТАСС в Минтрансе региона, сейчас ведомству предстоит провести конкурс среди перевозчиков, после чего комета начнет ходить по маршруту. Кроме того, депутаты одобрили выделение из бюджета субсидий на авиа- и железнодорожные перевозки. Почти 30 млн рублей пойдут на оплату региональной части стоимости сезонных авиарейсов из Петрозаводска в Казань, Мурманск, Минеральные воды, Сочи, Анапу и Симферополь, а также 10.9 млн рублей направят в качестве компенсации убытков, которые возникают из-за государственного тарифного регулирования, на железнодорожные маршруты Петрозаводск - Сортавала и Лодейное поле - Сортавала.

Ранее члены общественной организации "Заонежская сторона" совместно с местными жителями и дачниками, чьи дома и земельные участки находятся на Большом Клименецком острове в Онежском озере, обратились с открытым письмом к главе Карелии Артуру Парфенчиков. В нем они сообщали, что водный маршрут в Заонежье, согласно постановлению регионального правительства, планировалось запустить с июня по октябрь 2021 года, однако этого не произошло, так как в республиканском бюджете не были заложены необходимые средства.

Авторы письма сообщали, что на сегодня к своим домам они могут попасть либо вертолетом, который летает раз в неделю по понедельникам, что неудобно для дачников, желающих поехать на свои участки на выходные, либо на судах частников, которые также ходят раз в неделю. При этом время в пути составляет пять часов при расстоянии в 60 км до Петрозаводска. Авторы обращения были в том числе обеспокоены тем, как в этой ситуации будет оказываться срочная медпомощь. По их словам, в Сенной Губе нет собственного ФАПа, а фельдшер с острова Кижи не всегда может приехать.

Сенная Губа - деревня на берегу острова Большой Клименецкий в северной части Онежского озера. Это самый большой остров, входящий в состав Кижских шхер площадью 147 кв. км. На территории острова находится церковь святого Николая Чудотворца, второй объект архипелага по сложности и архитектуре после храмов Кижского погоста, входящих в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в Сенной губе находится дом Семеновых, архитектурный памятник второй половины XIX века.