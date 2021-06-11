Новак поручил изучить возможность топливных соглашений для сдерживания стоимости бензина

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу вечером провел совещание по топливному рынку, в ходе которого дал ряд поручений для сдерживания цен на топливо в опте. Об этом ТАСС рассказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, поводом для совещания стала ситуация, в том числе, в независимой рознице, которая страдает от роста оптовых цен. "Оптовые цены растут значительно выше инфляции, а розница сдерживается. Поэтому весь розничный бизнес на топливном рынке, не важно - независимый он или интегрированный, находится в убытках. Необходимы меры для снижения оптовых цен. Совещание было посвящено этому вопросу", - сказал он.

Среди поручений, которые вице-премьер Новак дал на совещании, звучали такие меры как увеличение нормативов продаж топлива на бирже, снижение доли покупок нефтяными компаниями в основную торговую сессию на биржевых торгах. "Как возможность, обсуждались также запрет экспорта и подготовка соглашений с нефтяными компании по аналогии с 2018 годом", - сказал он.

Также, по словам Аркуши, на совещании затрагивался вопрос по эквайрингу. "Очень высокий эквайринг по картам, он оттягивает на себя, по сути, 20% операционных расходов просто ни за что", - сказал он.

В конце мая РТС, который объединяет сети АЗС, обратился к Новаку с предложением принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина, чтобы избежать риска появления дефицита.

Соглашения с нефтяниками правительство заключало осенью 2018 года, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами. Тогда компании согласились на несколько месяцев заморозить розничные цены, а также увеличить поставки на внутренний рынок. Соглашение действовало всю первую половину 2019 года.