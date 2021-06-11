План газификации Поморья позволит обеспечить газом порт и судоремонтный завод

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Программа газификации Архангельской области, рассчитанная до 2025 года, позволит обеспечить топливом промышленные объекты региона, в том числе судоремонтный завод "Красная кузница", производственно-логистический комплекс (ПЛК), а также морской торговый порт Архангельска. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в пятницу в ходе пресс-конференции, посвященной газификации регионов России.

"Распределительный газопровод от архангельской ТЭЦ до микрорайона Экономия включен в программу газификации региона на 2021-2025 годы. Это стратегически важный объект, который в том числе обеспечит техническую возможность газификации судоремонтного завода "Красная кузница", который входит в центр судоремонта "Звездочка", а также производственно-логистического комплекса Архангельска. В том числе мы сможем обеспечить газоснабжение архангельского морского торгового порта, перспективным направлением которого является освоение Арктики", - сказал он.

Густов также добавил, что этот этап работ даст возможность обеспечить газом в том числе и население региона. Он напомнил, что в четверг в Архангельске было положено начало пятилетней программе газификации - началось строительство первого межпоселкового газопровода от ГРС "Рикасиха" до станции "Исакогорка". "Сейчас эта стройка начата, она позволит обеспечить газом левобережные районы Архангельска. И что самое важное - газифицировать 11 котельных. Это, на мой взгляд, сильно улучшит экологическую ситуацию в городе Архангельск", - сказал он.

Пятилетняя программа газификации Поморья предполагает прокладку более 290 км межпоселковых газопроводов. Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей, из них почти 3,8 млрд рублей вложит ПАО "Газпром". В итоге планируется газифицировать более 147 населенных пунктов в семи районах. Это позволит увеличить уровень газификации области до 30%. При этом обсуждается следующий пятилетний план, реализация которого должна обеспечить уровень газификации области до среднего по России.