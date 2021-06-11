МРОТ в 2022 году вырастет до 13 617 рублей. Прожиточный минимум составит 11 950

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет в России на 6,4% и составит, по предварительной оценке, 13 617 рублей. Прожиточный минимум при этом вырастет до 11 950 рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей", - сообщили в министерстве.

МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум - 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом на основе данных ПФР. Медианная заработная плата - это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход - это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.

Согласно данным Росстата, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года. При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку.