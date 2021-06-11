{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МРОТ в 2022 году вырастет до 13 617 рублей. Прожиточный минимум составит 11 950

Таким образом, рост минимального размера оплаты труда составит 6,4%
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет в России на 6,4% и составит, по предварительной оценке, 13 617 рублей. Прожиточный минимум при этом вырастет до 11 950 рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

На эту тему

"Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей", - сообщили в министерстве.

МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля, прожиточный минимум - 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом на основе данных ПФР. Медианная заработная плата - это размер заработной платы, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Медианный среднедушевой доход - это величина, доходы больше и меньше которой имеет половина населения страны.

Согласно данным Росстата, медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, что на 2,5% выше значений 2019 года и на 1,6% выше прогнозных величин. В 2020 году медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля, что на 6,4% выше показателей 2019 года. При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи. При этом при расчете размеров пособий и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения размеров выплат используется региональный прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку.

Теги
Россия
Титов призвал переходить от денежно-кредитной к денежно-промышленной политике
По словам бизнес-омбудсмена, это даст инвесторам доступ к кредитному и венчурному капиталу по конкурентным ставкам
Читать полностью