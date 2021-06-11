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Материнский капитал смогут получить отцы-одиночки

Минтруд подготовил соответствующие поправки к закону о маткапитале. Мера касается тех семей, в которых мать имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Материнский капитал смогут получать отцы-одиночки, воспитывающие детей, которые родились после 1 января 2007 года. Соответствующий проект изменений подготовлен Минтрудом, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства.

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"Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав", - сообщили в Минтруде.

В Минтруде отметили, что мера касается тех семей, в которых мать имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав. Если мать имела российское гражданство и умерла либо была лишена родительских прав, то в этом случае отцы-одиночки уже имеют право на получение маткапитала.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго. За получением сертификата следует обратиться в любой территориальный орган ПФР или МФЦ.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.

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