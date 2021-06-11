В Ростовской области запустят производство полиэфирного волокна мощностью 200 тонн в день

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Производство полиэфирного волокна, используемого в легкой промышленности, мощностью 200 тонн волокна в день появится в Ростовской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе главы региона. Реализация проекта позволит создать в области 260 рабочих мест.

Полиэфирное волокно используется в производстве постельных комплектов, натяжных потолков, канатов бытового пластика, одежды и подкладочной ткани, домашнго текстиля.

"Компания "Авангард" реализует в Шахтах проект стоимостью 3 млрд рублей. <...> Мощность предприятия составит 200 тонн волокна в день, здесь будет создано 260 рабочих мест <...> на 900 млн рублей закуплено оборудование, его поставки ожидаются до конца июня", - говорится в сообщении. Запустить производство планируется в первом квартале будущего года.

Строительство Шахтинского полиэфирного завода идет с марта этого года, на его площадках уже выполнены бетонные работы и смонтирован фундамент для подстанции. Включая задачи по импортозамещению, предприятие включено в "губернаторскую сотню" инвестпроектов.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, правительство области будет сопровождать реализацию проекта. В частности, речь идет о возможном сооружения отдельного подъезда к предприятию. "Проект будет сопровождаться. Есть вопросы инженерного обеспечения: водоснабжение, водовод. Договорились, что найдем решение. Здесь сегодня возникло еще одно интересное предложение. Будет рассмотрена возможность сооружения к предприятию отдельного подъезда, минуя город", - цитирует пресс-служба губернатора.