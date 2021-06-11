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Новак поручил вновь рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина и заморозки цен

При этом ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания с участниками рынка топлива поручил проработать меры стабилизации ситуации с ценами, говорится на сайте правительства РФ.

В частности, он поручил участникам рынка проработать меры по дополнительному повышению нормативов биржевых поставок для компаний, механизмы многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определенного уровня как мелкооптовых, так и розничных цен внутреннего рынка и объема поставок на него; введение запрета на экспорт автомобильного бензина. При этом ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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