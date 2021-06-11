В "Яндекс.Такси" опровергли блокировку работы сервиса в Казахстане

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Решение казахстанского суда не блокирует работу "Яндекс.Такси" в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Данное судебное решение не блокирует работу "Яндекс.Такси" в Казахстане. Наш сервис работает и продолжит работать. Что касается патентного спора, компания подает апелляцию", - сообщили в компании.

Ранее издание Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Finance.kz опубликовало информацию о том, что межрайонный экономический суд Алма-Аты запретил работу "Яндекс.Такси" на территории страны. Уточняется, что судья частично удовлетворила иск ТОО "Джи-такси" к "Яндекс. Такси Б.В." о нарушении патентных прав за счет использования системы заказов такси. В сообщении говорится, что судья постановила заблокировать доступ на территории страны к приложениям и к веб-версии личного кабинета "Яндекс.Про", а также к сайту для заказа такси.