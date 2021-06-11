Доля просроченных долгов россиян перед МФО в I квартале снизилась на 0,2 п. п.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Доля просроченных более чем на 90 дней долгов россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) в I квартале снизилась на 0,2 п. п. (процентных пункта) по сравнению с данными на начало года и составила 28,7%, говорится в материале ЦБ РФ.

Доля просрочки снижается три квартала подряд. Одновременно с показателем III квартала 2020 года снижается и объем долгов, переданных коллекторам в рамках договора цессии.

Также из материала следует, что за I квартал на МФО поступило 7,3 тыс. жалоб, что на 27,7% больше, чем за I квартал 2020 года. Отчасти это связано с ростом числа жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора займа.

Доля самой крупной категории жалоб - совершения действий, направленных на возврат задолженности, - снизилась на 10 п. п. (до 25%) по сравнению с I кварталом 2020 года. Доля обоснованных жалоб составила 16% от общего количества, отмечают в ЦБ.