Россельхознадзор попросил Великобританию и Канаду приостановить экспорт кормов в Россию

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился с просьбой к Великобритании и Канаде приостановить экспорт кормов и кормовых добавок в Россию из-за неоднократного выявления незарегистрированных ГМО-компонентов в продукции. Об этом говорится в пятницу в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор обратился к надзорным органам Великобритании и Канады с просьбой приостановить поставки всех кормов и кормовых добавок, отправляемых в Российскую Федерацию из этих государств, включая корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, мера предпринята из-за неоднократных случаев нарушений производителями указанных стран требований российского законодательства в части сертификации товаров с незаявленными или незарегистрированными ГМО-компонентами и (или) превышения допустимого уровня их содержания. Кроме того, причиной стало отсутствие достаточных материалов, необходимых для рассмотрения вопроса об отмене ограничений, введенных ранее по ряду случаев аналогичных нарушений.

В ведомстве также сообщили о том, что Россельхознадзор с 17 июня 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию кормов и кормовых добавок с одного британского предприятия и одной канадской компании. Решение по этим компаниям принято в связи с обнаружением в продукции предприятий незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и превышением допустимого уровня их содержания в подконтрольных товарах.