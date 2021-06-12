Словакия заявила, что не планирует получение новых партий вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Словакия, получившая российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" 1 марта и начавшая ее применение 7 июня, не планирует приобретение ее очередных партий. Об этом заявил в интервью французскому телеканалу France 24 министр иностранных дел республики Иван Корчок, слова которого привело в пятницу вечером информационное агентство TASR .

"Мы [словацкие власти] не планируем новые закупки "Спутника V", - отметил Корчок. Среди жителей республики, по его словам, проявился не столь значительный, как ожидалось, интерес к получению прививок российским препаратом.

Одновременно глава МИД признал, что жители Словакии теряют в целом интерес к вакцинации, вне зависимости от того, какие вакцины им предлагают. "Мы, правительство, должны активизировать кампанию [по вакцинации] и стимулировать людей, чтобы они делали прививки, так как это путь к свободе [передвижения]", - сказал Корчок.

"Спутник V" в Словакии

Вакцинация "Спутником V" началась в Словакии в понедельник с Братиславского (Западная Словакия) и Жилинского (север страны) краев. С субботы прививки российским препаратом можно будет сделать во всех восьми краях республики.

Между тем словацкие СМИ проинформировали, что срок годности препарата, пролежавшего в стране на складе более трех месяцев, истекает в начале июля. Власти не исключают, что попытаются продать излишки вакцины третьей стороне, получив предварительное согласие российского производителя. Пока пройти вакцинацию "Спутником V" выразили желание около 5 тыс. жителей республики.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе российской вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича, переместившегося в кресло вице-премьера и министра финансов.

С начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом в Словакии, население которой насчитывает около 5,5 млн граждан, составило 390 893 человека. В республике от осложнений после инфицирования коронавирусом умерли 12 433 жителя.