Россияне стали быстрее возвращать долги коллекторам в 2021 году

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россияне в среднем возвращают в 2021 году просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии, за один год и 10 месяцев. В прошлом году средний срок возврата составлял более чем два года, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которое есть в распоряжении ТАСС.

При этом в 2020 году срок погашения вырос относительно 2019 года более чем на семь месяцев.

"Срок погашения в прошлом году действительно вырос. Помимо причин, связанных с пандемией, на эту тенденцию повлиял тот факт, что коллекторские агентства активно предоставляли кредитные каникулы физическим лицам, за счет чего в том числе и вырос показатель", - комментирует президент НАПКА Эльман Мехтиев.

По его словам, сейчас количество запросов на кредитные каникулы снижается, что положительно влияет на срок погашения. При позитивном прогнозе срок погашения по итогам года может быть на уровне 2019 года, отмечает он.

"Срок погашения долга как таковой свидетельствует о финансовом положении россиян, стабильности экономики. Подтверждение тому - прошлый 2020 год, когда в моменте многие лишились заработка, произошла резкая смена финансового поведения, многие перешли в режим экономии, средний срок погашения, как следствие, вырос", - отметил управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель.

Он ожидает, что на уровень 2019 года средний срок возврата задолженности вернется в 2022 году.