РЭО заявил, что пластиковые трубочки, ватные палочки и столовые приборы готовят к запрету

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовые столовые приборы являются главными кандидатами на запрет в РФ, который готовится в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), призывая россиян не брать с собой пластиковую посуду на природу во время длинных выходных в честь Дня России.

"В России сейчас готовятся законодательные правки о запрете на неперерабатываемый пластик и трудноизвлекаемые виды отходов. Какие именно виды упаковки и товаров в итоге войдут в перечень, определит РЭО совместно с Минприроды и Минпромторгом. Но уже сейчас можно сказать, что одни из главных кандидатов - это одноразовые трубочки и ватные палочки, одноразовые столовые приборы из пластика, ведь их сложно извлекать из общей массы отходов, чтобы дальше направлять на переработку", - говорится в сообщении.

В РЭО также напомнили, что 8 июня Минприроды вынесло на общественные обсуждения изменения в закон "Об отходах производства и потребления". Согласно этим изменениям, с 2022 года будет введен 100% норматив утилизации для упаковки.

"Если вы решите отпраздновать День России на природе, постарайтесь не брать с собой одноразовые столовые приборы, ведь они не перерабатываются, даже если помыть и выкинуть их в бак для вторсырья. Такие мелкие приборы невозможно отобрать из общего потока отходов во время сортировки. А значит, они отправятся на полигоны, где будут разлагаться сотни лет. Смогут ли будущие поколения насладиться природой нашей страны так же и сходить на пикник, если мы продолжим использовать бездумно ресурсы и отвергать осознанное потребление? Призываю отказаться от одноразовой посуды и в эти выходные, и в последующие. В качестве альтернативы лучший вариант - многоразовая посуда или столовые приборы из бумаги, дерева или материалов растительного происхождения", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.