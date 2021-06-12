Строительство нового рыболовецкого сейнера началось на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Церемония закладки нового рыболовецкого сейнера состоялась на Камчатке в День России. Шесть судов подобного типа будут построены на полуострове в течение четырех лет.

"Для нас сегодня по-настоящему исторический и важный день и символично, что это происходит в День России. Мы сегодня запускаем серию строительства современных высокотехнологичных сейнеров из шести судов. Проектируя его (сейнер - прим. ТАСС), мы пытались максимально адаптировать его под условия работы на Камчатке. Суда будут работать на вылове донно-пищевых пород рыб, и их особенность, что они могут заходить в "узкости" (в реки - прим. ТАСС)", - сказал на торжественной церемонии председатель компании-заказчика - рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина Сергей Тарусов.

Присутствующий на мероприятии глава региона Владимир Солодов отметил значимость судостроительной отрасли для Камчатки. "Это рабочие места, и технологии, и развитие промышленности, которая тянет за собой качество жизни, уверенность в будущем и процветание Камчатского края", - сказал он.

В рыболовецком колхозе им. В. И. Ленина ТАСС пояснили, что начало строительства стало возможным в том числе благодаря введению федеральных квот на инвестиционные цели - так называемых квот под киль. Крупное камчатское предприятие уже построило по этой программе три судна в Калининграде, которые работают на промысле. Назначение нового строящегося сейнера - вылов и транспортировка сырца в грузовом трюме наливом, всего за четыре года будут построены шесть судов такого типа.

Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина основан в 1929 году и является одним из самых крупных рыбопромышленных предприятий в Камчатском крае и резидентом ТОР "Камчатка". Предприятие располагает рыболовецким флотом из 24 судов, заводами по переработке рыбы, холодильными мощностями на 3 тыс. т. Ассортимент продукции: свежемороженая рыба, морепродукты и субпродукты, консервы, пресервы и деликатесы.