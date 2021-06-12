Опрос: около 40% родителей намерены потратить свыше 30 тыс. рублей на отдых ребенка

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Порядка 40% опрошенных родителей в РФ планируют потратить на отдых своего ребенка летом свыше 30 тыс. рублей, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела образовательная компания Maximum Education.

"[Порядка] 40% опрошенных родителей планируют потратить на летний отдых ребенка более 30 тыс. рублей, 19% - 20-30 тыс. рублей, 16% - 10-20 тыс. рублей, 10% - 5-10 тыс. рублей, 9% опрошенных родителей школьников не планируют тратить деньги на летний отдых ребенка", - говорится в материалах. Уточняется, что до 5 тыс. рублей намерены потратить 6% опрошенных.

Отмечается, что 44% опрошенных запланировали совместную с ребенком поездку по России, 18% респондентов отправят ребенка в летний лагерь, 17% - на дачу. Отдых за границей планируют 7% родителей. Ни один из предложенных вариантов не рассматривают 14% респондентов.

При этом 71% опрошенных рассказали, что их ребенок летом будет посвящать время учебе, например, заниматься с репетитором, проходить курсы и т. п., 63% из них отведут на занятия 1-2 часа в день, четверть опрошенных - менее часа в день, 11% - 2-4 часа ежедневно, более 4 часов в день - 1% родителей.

Согласно материалам, 90% родителей заверили, что оценки ребенка никак не повлияют на его летний отдых.

Опрос проведен 7 и 8 июня среди 1,2 тыс. родителей школьников 5-10-х классов со всех регионов РФ. Maximum Education - российская EdTech-компания полного цикла, резидент фонда "Сколково". Компания предлагает курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, по школьным предметам и др.