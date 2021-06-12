Всесезонный аквапарк за 3,8 млрд рублей планируют построить в Сочи

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Круглогодичный крытый аквапарк планируют построить в Лазаревском районе Сочи. Инвестиции в проект оцениваются в 3,85 млрд рублей, говорится на инвестиционном портале курорта, где размещено инвестпредложение.

"Проектом предусматривается строительство аквапарка, который станет не только местом туристического притяжения мирового уровня, но и точкой развития для перспективного в этой области Лазаревского района, а также предоставит городу новые рабочие места", - говорится на сайте.

Инвестиции в объект оцениваются в 3,85 млрд рублей, предполагается, что будут созданы 150 новых рабочих мест. Под строительство власти предлагают земельный участок площадью 3 га в поселке Головинка.

В поселке Головинка проживают порядка 12 тыс. человек. Вместе со строительством аквапарка предполагается развитие транспортной логистики в том районе.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха. В майские праздники город принял порядка 232 тыс. туристов, средняя загрузка гостиниц составила около 85%.