Объем добычи рыбы в Дагестане с начала года вырос более чем в 2,5 раза

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Объем добычи рыбы в Республике Дагестан к концу мая вырос более чем в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

Промышленный вылов рыбы в прибрежной части Каспийского моря в Дагестане завершился 20 мая и будет возобновлен в июле.

"На 20 мая выловлено 21,9 тыс. тонн рыбы. Из них более 19 тыс. тонн - это килька. Тогда как за аналогичный период прошлого года было выловлено 8,21 тыс. тонн рыбы кильки - 5,89 тыс. тонн). Таким образом за год объемы добычи выросли в два с половиной раза", - рассказали в пресс-службе.

Добычей занимаются 20 судов рыбопромыслового флота. Всего выдано 80 разрешений на добычу водных биоресурсов.

В июле начнется добыча кефали, а в сентябре снова начнут ловить все промысловые виды рыб. В управлении планируют, что объемы добычи рыбы будут только расти и по итогам года возможно увеличение более чем на 300%.

Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - восемь, в их числе три вида килек, два вида пузанков, долгинская сельдь и два вида кефали.