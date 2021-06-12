Минпромторг считает, что маркировка бутилированной воды не приведет к дефициту на рынке

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Маркировка бутилированной воды не приведет к дефициту товаров на рынке. Если производители участвуют в эксперименте и вовремя готовятся к маркировке, их продукция будет присутствовать на полках, говорится в предоставленном ТАСС пресс-службой Минпромторга РФ комментарии заместителя министра Виктора Евтухова.

"Минпромторг и оператор ЦРПТ работают со всеми компаниями, помогают подобрать наиболее комфортные и приемлемые условия и решения. Если компании участвуют в экспериментах, если они вовремя начинают подготовку к маркировке, то их продукция присутствует на рынке. Если же бизнес игнорирует требования законодательства, не участвует в необходимых процессах, он не сможет продавать свою продукцию. Как я уже говорил, дефицита товаров не будет, а одного не готового к маркировке производителя с удовольствием заместят на рынке другие", - цитирует пресс-служба слова Евтухова.

Замминистра уточнил, что после запуска процесса обязательной маркировки любых товаров мнения всех экспертов, союзов и объединений исчезают из информационного поля. "После старта маркировки все пугавшие общественность эксперты, союзы и объединения просто исчезают из информационного поля и не рассказывают, что как раз благодаря маркировке не только дефицита и повышения цены не случилось, но есть позитивный эффект для бизнеса", - добавил он.

Эксперимент по маркировке бутилированной воды завершился в РФ 1 июня 2021 года. Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак".

Обязательную маркировку минеральной воды планируется ввести с 1 декабря 2021 года, для всех остальных видов бутилированной воды требование о маркировке заработает с 1 марта 2022 года. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки, крупнейшие производители, среди которых "Архыз", "Холдинг Аква" и Baicalsea Company, подключились к эксперименту еще в феврале - марте 2021 года.

"Обязательной маркировке всегда предшествуют пилотные проекты. Эксперимент по маркировке воды был успешно завершен 1 июня. В нем приняли участие 319 производителей, выпускающих от 60 до 36 тыс. единиц продукции в час. Протестированы все типы линий: автоматические, полуавтоматические и не автоматизированные. За время эксперимента компании заказали порядка 10 млн кодов маркировки", - пояснили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ.

Мнение оператора

По расчетам ЦРПТ, введение маркировки не скажется на ценах на продукцию. При этом, представители оператора отмечают, что спекуляции представителей отрасли на тему дефицита продукции представляются "весьма странными". "Обязательная маркировка вводится в период с декабря 2021 года по март 2022 года, то есть в самый низкий для отрасли сезон, в течение которого многие производители отключают свои линии и останавливают производства для планового переоснащения и модернизации. Призываем участников рынка, а также представителей Союзнапитков активнее участвовать в процессах внедрения маркировки", - уточнили в пресс-службе ЦРПТ.

Мнение отрасли

В пятницу Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) предупредил о возможном дефиците минеральной воды в РФ к концу года из-за нерешенных вопросов по маркировке, а также об угрозе появления на рынке промаркированных товаров-имитаторов.

В свою очередь Сергей Ермоленко, операционный директор "Холдинга Аква", под марками которого выпускается минеральная вода "Ессентуки" и "Нарзан", отмечает, что маркировка бутилированной воды не приведет к дефициту товаров и позволит выявить производителей, работающих недобросовестно. "Маркировка не спровоцирует дефицита товаров, при этом производители, работающие по серым схемам, уйдут с рынка. В первую очередь это интересно для потребителя. Мы активно готовимся к 1 декабря, планируем внедрить маркировку на своем производстве вовремя", - пояснил ТАСС Ермоленко.

С его мнением также согласен один из крупнейших производителей бутилированной воды в России Baikalsea Company, который присоединился к эксперименту весной 2021 года. В компании пояснили, что за время эксперимента не обнаружили связанных с маркировкой проблем. Производитель выпустил в оборот более 160 тыс. промаркированных специальным кодом бутылок природной глубинной воды "BAIKAL430" и минеральной воды "Иркутская".

"Смысл эксперимента заключался в проверке работы оборудования, наносящего код маркировки на каждую бутылку на линии и считывающего впоследствии данные о произведенной продукции. Эксперимент прошел успешно, определены и выстроены все процессы для дальнейшего промышленного внедрения проекта по маркировке. Сокращения поставок воды с нашей стороны на рынок не ожидается. Более того, мы планируем наращивать мощности производства и вводить в эксплуатацию новые линии. Маркировка - это естественный процесс, который даст те результаты, которые ожидает потребитель", - отметили ТАСС в компании Baikalsea Company.