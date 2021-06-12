В Барселоне начал работу роботизированный продавец sim-карт от российских разработчиков

ПЕРМЬ, 12 июня. /ТАСС/. Российская компания "Промобот" и испанский телекоммуникационный холдинг OliveNet создали робота для продажи sim-карт, который приступил к работе в Барселоне. В случае успеха пилотного проекта планируется закупка десяти таких роботов, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот объединяет в себе две технологии: автоматизированную выдачу sim-карт и быструю регистрацию абонента через приложение. Он поможет на всех этапах: объяснит, как скачать приложение и зарегистрироваться, а также поддержит разговор на любую тему, используя диалоговую систему и лингвистическую базу на испанском и английском языках", - рассказал собеседник агентства.

Робот выдает sim-карты местных операторов, используя технологию удаленной самоидентификации. Для этого в аппарат встроены функции интеграции с различными системами и сторонними приложениями.

В настоящее время проект действует в пилотном режиме, сумма контракта на первом этапе составила €50 тыс. Планируется, что при удачном пилоте в разных городах Испании появятся как минимум 10 таких роботов. "Потенциальная сумма контракта в этом случае достигнет полумиллиона евро", - отметили в компании.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся в 40 странах мира администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.