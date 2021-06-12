Эксперты Fitch Ratings оценили долгосрочный кредитный рейтинг Подмосковья на уровне "BBB-"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья изменился со "стабильного" на "позитивный", эксперты Fitch Ratings подтвердили уровень "BBB-". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.

"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по кредитному рейтингу Московской области, изменив со "стабильного" на "позитивный", рейтинги подтверждены на прежнем уровне BBB-", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что повышение прогноза по рейтингам Московской области обусловлено позитивной динамикой показателей исполнения бюджета, ростом доходов и гибкой политикой по управлению долгом.

В первой половине 2020 года на фоне негативного влияния пандемии коронавируса, спровоцировавшего сдерживание экономической активности на мировом рынке, агентство Fitch внепланово пересматривало кредитные рейтинги по всему миру в худшую сторону и меняло все ранее присвоенные "позитивные" прогнозы на "стабильные".

"Восстановление "позитивного" прогноза по рейтингам Московской области показывает, что регион смог подтвердить хорошие показатели бюджетной политики и успешно справляется с негативным последствиями спада мировой экономики", - заключили в пресс-службе.