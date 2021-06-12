Грузовой авиамаршрут открылся между провинцией Хайнань и Австралией

ХАЙКОУ, 12 июня. /ТАСС/. Регулярный межконтинентальный грузовой авиарейс открылся между южной китайской провинцией Хайнань и Австралией. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

9 июня борт компании "Хайнаньские авиалинии" доставил в Австралию 22,1 тонны товаров, ознаменовав открытие нового воздушного пути. Маршрут соединил Хайкоу, административный центр китайской провинции, с крупнейшим австралийским городом Сидней. Время полета в одну сторону составляет 10 часов. Самолеты будут осуществлять грузовые перевозки в оба конца по средам, четвергам и воскресеньям.

В Сидней будут доставлять сельскохозяйственные продукты с тропического острова Хайнань. Кроме того, КНР планирует отправлять через Хайнань в Австралию промышленные товары из восточнокитайского региона дельты реки Янцзы (Шанхай и его окрестности) и южнокитайского региона Большого залива (девять городов провинции Гуандун, Гонконг и Макао).

Рейс Хайкоу - Сидней стал вторым регулярным межконтинентальным грузовым маршрутом Хайнаня после запуска подобного рейса между Хайкоу и Парижем. Его открытие, пишет издание, внесет значительный вклад в развитие электронной торговли на Хайнане и превращение этой провинции в региональный логистический хаб.

Власти Китая намереваются в течение 15 лет превратить город Хайкоу в один из международных комплексных транспортных узлов страны.