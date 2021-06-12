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Пандемия COVID-19

Титов ожидает потерь в ресторанной отрасли из-за новых ограничений в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей считает, что для столичного общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает новых потерь в сфере общественного питания из-за новых ограничительных мер в столице. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

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"Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но, если это произойдет, властям нужно либо готовить для общепита финансовый "спасательный круг", либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", - сказал Титов.

Он отметил, что для бизнеса, по последним опросам, "новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий". Он добавил, что "переложить все потери на плечи одних лишь коммерсантов не удастся".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

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РоссияПандемия COVID-19
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