Омбудсмен заявил, что перевод части работников на удаленку в Москве не вызовет затруднений

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Перевод части сотрудников организаций на удаленный режим работы, согласно рекомендациям столичных властей, не вызовет затруднений, так как процедура отработана в прошлом году. Об этом заявил в субботу ТАСС общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

"На данный момент для работодателей ограничения носят рекомендательный характер. Но если ситуация не улучшится, то вполне вероятно, что они могут усилится. Поэтому сейчас важно максимально соблюдать предписания Роспотребнадзора. И это ответственность не только бизнеса, но и каждого отдельного человека. <...> С точки зрения законодательства, сегодня при переводе сотрудников на удаленную работу намного меньше вопросов и трудностей, чем это было год назад", - сказал Порочкин, уточнив, что перевод работников на удаленку сейчас "не вызовет затруднений".

Руководитель Московского регионального отделения Партии роста, председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга "Совфрахт" Дмитрий Пурим также отметил, что "перевод сотрудников на удаленку никого не испугает". При этом, по его словам, "многие предприятия не могут себе позволить выплачивать зарплату за свой счет во время простоя - малый и средний бизнес еще не покрыл и половины убытков от "шоковой терапии" пандемии 2020 года".

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова сказала ТАСС, что "бизнес, как и люди, очень сложные времена переживает, и любое резкое решение может стать для многих бизнесом последней каплей". Она призвала столичные власти новые ограничительные "меры вводить очень обдуманно" и заранее оповещать об этом предпринимателей.