Бизнес-омбудсмен Москвы подсчитала, что "длинные выходные" снизят выручку на 20%

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Введенные в Москве "длинные выходные" снизят выручку столичного бизнеса примерно на 20%. Об этом заявила в субботу ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Весь бизнес, основная выручка которого приходится на ночное время, конечно, вынужден будут приостановить работу на период ограничительных мер. Это же касается и детских развлекательных парков (игровых комнат) и зоопарков. Дополнительные выходные снизят месячную выручку на порядка 20%", - сказала она.

По ее словам, сложнее всего придется отрасли общепита, поскольку "среди персонала нет балласта и на удаленку придется отправлять персонал, занятый в операционной деятельности".

"Вместе с тем московский бизнес всегда с пониманием относился к вводимым мерам, направленным на сохранение здоровья общества. Предприниматели считают, что в условиях вводимых ограничений и нарастающих рисков необходимо продлевать все меры поддержки бизнеса - как федеральные, так и московские. Прежде всего, в их числе программа ФОТ 3.0 (кредитование предприятий из наиболее пострадавших отраслей под 3% годовых - прим. ТАСС), субсидирование городом процентных ставок по кредитам малого и среднего бизнеса, городские гранты и субсидии. Также пора уже подключить к возможностям реструктуризации лизинговые договоры с соответствующим субсидированием", - добавила Минеева.