Путин заявил, что ледокол "Лидер" позволит наладить круглогодичное сообщение по Севморпути

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП), который позволяет сократить сроки и стоимость доставки грузов между Азией и Европой, становится экономически привлекательным и вызывает интерес во многих странах. Уже сейчас пользоваться им можно около шести месяцев в году, а с появлением новых мощных ледоколов проекта "Лидер" сообщение станет круглогодичным, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями Труда и лауреатами госпремий после церемонии награждения в Кремле.

Глава государства обратил внимание, что на ситуацию в северных водах влияет и изменение климата. Так, по его словам, уже сейчас по Севморпути возможно ходить 6-7 месяцев в году, "а с мощными ледоколами [можно] будет круглый год". "Когда "Лидер" у нас появится, тогда будет круглогодичное [сообщение]", - заметил Путин, говоря об СМП с одним из награжденных.

Обращаясь к остальным присутствующим, он с улыбкой пояснил: "Здесь не все "воцерковлены" в эту тему, это мы обсуждаем Северный морской путь, который становится и в ближайшее время, уверен, будет одной из очень важных международных артерий передвижения товаров из Азии в Европу, ну и на американский континент".

Как пояснил президент, северный маршрут значительно сокращает сроки и стоимость доставки грузов. Сейчас СМП, продолжил он, "становится очень экономически привлекательным". Представители многих стран мира "внимательно наблюдают за развитием Северного морского пути и за возможностью его использования", добавил Путин.

Он напомнил, что Россия обладает самым мощным в мире атомным ледокольным флотом и развивает его. Так, по словам главы российского государства, еще несколько "новейших, очень мощных ледоколов" будут построены в РФ в ближайшее время.

"В том числе "Лидер", о котором я сказал. Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда, даже у нас. Он будет колоть лед практически неограниченной толщины - до трех метров", - отметил президент.

О ледоколах проекта "Лидер"

Головной ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее в интервью ТАСС говорил, что Росатом оценивает стоимость создания первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" в 120 млрд рублей в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд рублей. Финансирование строительства головного ледокола проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета. Завершение проекта запланировано на 2027 год.

Строительство двух серийных ледоколов "Лидер" начнется в 2023 и 2025 годах. Ввести их в эксплуатацию планируется в 2030 и в 2032 годах соответственно.