Spiegel сообщил, что Telegram в Германии могут грозить многомиллионные штрафы

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Германские власти требуют от мессенджера Telegram подчиняться местным законам и в противном случае готовы вынести несколько штрафов на общую сумму в €55 млн. Об этом сообщил в субботнем номере еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Министерство юстиции ФРГ озадачено тем, что у мессенджера нет контактного лица в Германии, из-за чего власти не могут требовать от модераторов оперативно удалять противоправный контент. "Платформа обязана быть доступной для властей, быстро удалять незаконные материалы и передавать следователям данные пользователей", - говорится в статье. Но из-за отсутствия контактного лица желаемого эффекта немецкая сторона добиться не может, уточняют авторы.

Журнал пишет, что немецкие следователи в мае направили несколько официальных писем представителям платформы в Дубае, но ответа пока не получили.