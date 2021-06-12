{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Spiegel сообщил, что Telegram в Германии могут грозить многомиллионные штрафы

Журнал пишет, что немецкие следователи в мае направили несколько официальных писем представителям платформы в Дубае, но ответа пока не получили
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Германские власти требуют от мессенджера Telegram подчиняться местным законам и в противном случае готовы вынести несколько штрафов на общую сумму в €55 млн. Об этом сообщил в субботнем номере еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники.

Министерство юстиции ФРГ озадачено тем, что у мессенджера нет контактного лица в Германии, из-за чего власти не могут требовать от модераторов оперативно удалять противоправный контент. "Платформа обязана быть доступной для властей, быстро удалять незаконные материалы и передавать следователям данные пользователей", - говорится в статье. Но из-за отсутствия контактного лица желаемого эффекта немецкая сторона добиться не может, уточняют авторы.

Журнал пишет, что немецкие следователи в мае направили несколько официальных писем представителям платформы в Дубае, но ответа пока не получили.

Теги
Германия
Лидер "зеленых" ФРГ назвала "неправильным" строительство "Северного потока - 2"
По словам Анналены Бербок, проект не отвечает внешнеполитическим интересам Европы и интересам "восточных соседей" ЕС
Читать полностью