Лидеры G7 договорились о запуске альтернативы китайскому "Шелковому пути"

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) в рамках саммита "семерки" договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран, которая фактически станет противовесом китайскому проекту "Шелковый путь". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодня президент Байден встретился с лидерами G7, чтобы обсудить стратегическое соперничество с Китаем и договориться предпринять конкретные действия с целью помочь обеспечить огромные потребности в сфере инфраструктуры в странах с низким и средним уровнями дохода", - отмечается в документе.

"Президент Байден и партнеры по G7 согласились запустить новую смелую глобальную инициативу по инфраструктуре - "Восстановим мир лучше, чем он был" (Build Back Better World)", - сообщила пресс-служба. Как отмечает Белый дом, суть инициативы заключается в том, чтобы под руководством "крупнейших демократий" помочь сократить потребности развивающихся стран в финансировании инфраструктуры в объеме более $40 трлн. "[Инициатива] Build Back Better World будет глобальной по своему масштабу - от Латинской Америки и Карибского региона до Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", - уточняется в заявлении.

Противовес Китаю

В свою очередь, как заявил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, новая инициатива фактически задумана в качестве противовеса знаменитому "Шелковому пути", также известному как инициатива "Один пояс - один путь", в соответствии с которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили почти 70 стран. "Что касается инфраструктурной инициативы, то Соединенные Штаты и многие наши партнеры и друзья во всем мире в течение долгого времени скептически относились к инициативе Китая "Один пояс - один путь". Мы видим, что китайское правительство демонстрирует недостаточную прозрачность, низкие стандарты в области экологии и труда, а также, конечно же, отсутствие [целостного] подхода, в результате чего многие страны оказались в еще худшем положении, чем раньше", - утверждал он. Текст брифинга распространила пресс-служба Белого дома.

Инициатива "Один пояс - один путь" представляет собой концепцию, предложенную в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.