Меркель заявила, что Германия и США "на правильном пути" по теме "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Берлин и Вашингтон находятся "на правильном пути" в контексте обсуждения темы "Северного потока - 2". Об этом глава германского кабмина сообщила журналистам в субботу после встречи с американским президентом Джо Байденом на полях саммита семерки в Великобритании, передает агентство DPA .

Оба лидера едины во мнении, что будущий транзит газа через территорию Украины "жизненно необходим и обязателен", сказала Меркель. По ее словам, эта тема обсуждалась совсем недолго.

15 июля Меркель и Байден проведут переговоры в Вашингтоне.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.