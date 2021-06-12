Лидер "зеленых" ФРГ назвала "неправильным" строительство "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Сопредседатель германской партии "Союз-90"/"Зеленые" и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок считает неправильным строительство "Северного потока - 2". Об этом она заявила, выступая на съезде своей партии, который проходит в субботу в онлайн-режиме.

По ее словам, смотреть нужно не только на рентабельность проектов, но и "на интересы, которые за ними кроются". Она считает, что "Северный поток - 2" "не отвечает внешнеполитическим интересам Европы" и интересам "восточных соседей" ЕС. "Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода", - добавила она. Бербок и ранее неоднократно выступала против проекта.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Германия поддерживает проект.