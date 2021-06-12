Глава белорусского индустриального парка предложил Маску построить там завод

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Глава белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко считает, что эта площадка удачно подходит для строительства завода по производству электромобилей американской компании Tesla миллиардера Илона Маска, который ранее заявил о готовности выйти на рынок России и создать для этого производственные мощности. С таким предложением к Илону Маску он обратился в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

Глава "Великого камня" считает, что Белоруссия подходит для размещения производств, ориентированных на российский рынок, так как входит в евразийское экономическое пространство. "Я слышал, что в России Илон Маск заявил, что он рассматривает площадку. Пользуясь случаем, я хотел бы предложить, опять же [поскольку] это евразийское пространство, расположить такой завод по выпуску электромобилей в парке "Великий камень". Почему нет?" - сказал Александр Ярошенко.

Он признал, что подобное предложение носит гипотетический характер. "Да, это, может быть, фантазия в каком-то смысле, но это перспективная фантазия", - считает глава администрации "Великого камня". "Я надеюсь, что любой проект любой страны мира может рассмотреть эту площадку для реализации своих самых крутых, самых безумных инвестиционных идей", - заявил Александр Ярошенко.

Интерес Маска к российскому рынку

В конце мая Илон Маск в ходе выступления на просветительском марафоне "Новое знание" заявил, что американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. После этого российский Минпромторг пригласил Маска обсудить его идею. При этом целый ряд регионов РФ уже публично предложил Маску создать производство на их территории.

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума, что многие российские регионы могут предложить свои площадки для локализации производства электромобилей в России, в частности, компании Tesla. Будь это Илон Маск или другой производитель электромобилей, Россия всегда рада и открыта для сотрудничества, сказал Юрий Борисов.

Индустриальный парк "Великий камень"

Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" расположен под Минском. Как ранее рассказал глава его администрации Александр Ярошенко, в развитие парка всеми участниками уже вложено более $670 млн. При этом доля бюджетных вложений составила всего 5%, или около $31 млн, которые были направлены на инфраструктуру.

Парк ориентирован на четыре базовых кластера: автокомпоненты, электротранспорт и электрооборудование, медицинскую продукцию, оборудование и фармацевтику, комплексную логистику. В настоящее время в индустриальном парке зарегистрированы 69 резидентов из 13 стран с заявленным объемом инвестиций более $1,25 млрд, около половины из них уже запустили производства, что позволило создать свыше 1,6 тыс. рабочих мест.

На настоящий момент завершено строительство инфраструктуры на территории первоочередного освоения площадью 855 га. В ближайшие пять лет планируется приступить ко второму этапу развития парка (417 га), увеличить число резидентов до 170 и обеспечить инвестиционные вложения на уровне почти $1 млрд.