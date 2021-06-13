МВД выразило заинтересованность в создании единой с ЦБ базы по киберпреступлениям

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МВД России на фоне роста киберпреступности заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям, в которую войдут данные Центробанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Профильное подразделение центрального аппарата МВД России заинтересовано в создании единой базы по киберпреступлениям", - сказали в пресс-центре. В МВД подчеркнули, что детальные комментарии до создания такой базы считают преждевременными.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России создадут единую базу по киберпреступлениям, куда планируется включить данные ЦБ и МВД. Как заявили в Минфине, осуществление единого подхода к формированию статистики киберпреступлений предоставит возможность более эффективно оценивать методы борьбы со злоумышленниками. Также положительно отнеслись к инициативе в ряде российских банков, в том числе в "Сбере", банке "Открытие", Росбанке, Ак Барс банке, Почта банке и крымском РНКБ.

Ранее начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов в интервью ТАСС сообщил, что за последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учетом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%.

По данным МВД, за четыре месяца 2021 года число IT-преступлений в России возросло на 31,5%. Почти две трети из них совершаются с использованием интернета, свыше трети - с помощью средств мобильной связи.