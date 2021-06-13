Nikkei: Япония проведет антимонопольную проверку Apple и Google

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено провести проверку деятельности компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства и препятствования честной конкуренции. Об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei .

По ее сведениям, в этом месяце правительственная комиссия начнет расследование того, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов и программного обеспечения. Предполагается, что американские IT-гиганты используют свое доминирующее положение для сдерживания конкуренции, в том числе вынуждая конкурентов устанавливать их (Apple и Google) инструменты поиска и приложения в качестве стандартного оборудования.

Доля программного обеспечения операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке достигает 90%. В случае обнаружения каких-либо нарушений или подозрительных транзакций правительство Японии может ужесточить антимонопольное законодательство, поясняет газета.

В апреле Еврокомиссия (ЕК) обвинила Apple в нарушении европейских антимонопольных норм в сфере музыкального стриминга, что ведет к дополнительным расходам для пользователей устройств американской компании и конкурентным потерям для европейских стриминговых платформ. Apple грозит штраф в 10% от ее годового дохода. ЕК также ведет еще два расследования, в том числе в отношении платежной системы Apple Pay и рынка игровых приложений.