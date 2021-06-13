На Кубани летом будет работать почти на 20% больше гостиниц, чем в 2019 году

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. Количество средств размещения, которые будут работать в Краснодарском крае в курортный сезон 2021 года, составляет более 10,3 тыс., что почти на 20% больше, чем в 2019 году. Единовременно они могут принять около 603 тыс. человек, сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"В летний сезон 2021 года планируют работу 10 300 средств размещения на 603 тыс. мест. Прирост к 2019 году по количеству объектов - более чем 18%", - сказал Руппель.

Он уточнил, что прогнозная заполняемость гостиниц на 11% выше, чем в летний сезон 2019 года, это связано с увеличенным количеством мест. Также вице-губернатор отметил, что больше всего забронировано номеров в санаториях (97%), а также в 4-5-звездочных отелях, в том числе работающих по системе "все включено" (98%).

"Глубина бронирования на сегодняшний день достигает 5 месяцев, на высокий сезон уже забронировано порядка 89% номерного фонда региона. Прирост к аналогичному периоду 2019 года на 3%", - добавил вице-губернатор.

Руппель обратил внимание на то, что уровень бронирования в Сочи на сегодня составляет 94%, в Геленджике - 93%, в Анапе - 91%, в Ейском районе - 98%.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, из них почти четверть пришлась на Сочи.