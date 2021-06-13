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Путин заявил, что многие компании из США хотят работать в России

Президент отметил, что их "за уши вытаскивают" с российского рынка, и они уступают место конкурентам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Компании из США хотят работать в России, но их "за уши вытаскивают" с российского рынка, и они уступают место конкурентам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.

По его мнению, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики.

"Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - отметил Путин.

"В общем, есть о чем говорить, такие общие темы есть", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
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