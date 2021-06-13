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Пандемия COVID-19

В Ростехе сообщили, что предприятия госкорпорации продолжат работать в прежнем режиме

Они "задействованы в исполнении гособоронзаказа и решении других задач государства, где требуется непрерывность процессов", отметили в Ростехе
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Предприятия госкорпорации "Ростех" продолжат работать в прежнем режиме, сообщили ТАСС в госкорпорации.

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"Мы пока работаем без изменений, так как задействованы в исполнении гособоронзаказа и решении других задач государства, где требуется непрерывность процессов",- сказали в Ростехе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с подъемом коронавирусной заболеваемости. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будет действовать ряд дополнительных ограничений. Власти также рекомендовали организациям и предприятиям вернуть на удаленку как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию, - "не менее 30% от списочного состава организаций".

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РоссияПандемия COVID-19
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