В Ростехе сообщили, что предприятия госкорпорации продолжат работать в прежнем режиме

"Мы пока работаем без изменений, так как задействованы в исполнении гособоронзаказа и решении других задач государства, где требуется непрерывность процессов",- сказали в Ростехе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с подъемом коронавирусной заболеваемости. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будет действовать ряд дополнительных ограничений. Власти также рекомендовали организациям и предприятиям вернуть на удаленку как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию, - "не менее 30% от списочного состава организаций".