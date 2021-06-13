Минфин зарегистрировал условия эмиссии и обращения гособлигаций Югры на 10 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России зарегистрировало условия эмиссии и обращения государственных облигационных займов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на 10 млрд рублей. Их размещение планируется в 2021 году, а вырученные от этого средства пойдут на покрытие расходов регионального бюджета, сообщила ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

"Условия эмиссии и обращения государственных облигаций (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга зарегистрированы Министерством финансов России", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1 тыс. рублей. Их владельцами могут быть физические и юридические лица России. "Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование расходов бюджета автономного округа. Утверждение и регистрация условий эмиссии предполагает право правительства Югры осуществить эмиссию облигаций, определить срок обращения, способ размещения и ставки купонов по облигациям в течение 2021 года", - добавила она.

Власти Югры планируют разместить государственные облигационные займы на 75 млрд рублей до 2024 года. Из них в 2021 году - 10 млрд рублей, 2022 году - 35 млрд рублей, 2023 году - 30 млрд рублей. Также правительство региона планирует привлечь 27 млрд рублей кредитов в банках, из которых в 2021 году - 14 млрд рублей, 2022 году - 5 млрд рублей, 2023 году - 8 млрд рублей. В результате госдолг региона до конца 2023 года планируется увеличить более чем в восемь раз - до 92,7 млрд рублей.

Госдолг округа за 2020 год сократился на 1,8 млрд рублей и составил 11,2 млрд рублей, к настоящему времени его размер не изменился. Он полностью представлен гособлигациями. Предельные сроки погашения долговых обязательств по облигационным займам, по данным Департамента финансов Югры, составят восемь лет, по банковским кредитам - три года, заимствования пойдут на погашение дефицита бюджета и капитальные вложения в объекты госсобственности. Погашение госдолга ХМАО планируется за счет средств бюджета региона.

Согласно информации на сайте думы Югры, в 2021 году планируется погасить облигационные займы на сумму 3,9 млрд руб., в 2022 году - также на 3,9 млрд, в 2023 году - на 2,7 млрд рублей. Банковские кредиты в текущем году погашать не планируется, а в 2022 и 2023 годах - ежегодно на 5 млрд рублей. Доходы бюджета ХМАО в 2021-2023 годах составят соответственно 226,2, 238 и 243,5 млрд рублей, расходы - 275,9, 272,9 и 274,2 млрд рублей соответственно.