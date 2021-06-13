ЦБ с 15 по 18 июня продолжит операции по предоставлению ликвидности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Банк России с 15 по 18 июня, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочими днями в связи с подъемом коронавирусной заболеваемости, продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности и сделки на внутреннем валютном рынке. Об этом в воскресенье сообщил регулятор.

Отмечается, что операции репо по фиксированной ставке будут проводиться ежедневно с исполнением первой части в день проведения, второй части - на следующий день, если он не является выходным или нерабочим праздничным днем. Также ежедневно в обычном режиме будут проводиться операции по предоставлению обеспеченных кредитов Банка России.

Погашение кредитов Банка России, дата возврата которых приходится на период с 15 по 18 июня, будет осуществляться в календарную дату, на которую в соответствии с параметрами сделки приходится срок исполнения обязательств. Досрочное погашение кредитов по инициативе банков также может осуществляться в указанный период. Депозитные операции овернайт будут проводиться ежедневно с размещением денежных средств в день проведения операции и с датой возврата депозита на следующий день, если он не является выходным или нерабочим праздничным днем.

Недельный депозитный аукцион будет проведен 15 июня в соответствии с ранее утвержденным графиком. Аукционы "тонкой настройки" будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора. Операции "валютный своп" на внутреннем валютном рынке будут проводиться ежедневно на стандартных условиях. Операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи будут проводиться 15, 16, 17 и 18 июня с датой расчетов на следующий торговый день. В стандартном режиме будут приниматься документы, связанные с формированием пулов обеспечения.