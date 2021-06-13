Мосбиржа не изменит режим работы с 14 по 18 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в дни с 14 по 18 июня, которые объявлены мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочими днями в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией, пройдут по стандартному расписанию, сообщается в воскресенье на сайте торговой площадки.

"14-18 июня 2021 года являются торговыми днями на всех рынках биржи. Обращаем внимание, что 14 июня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения", - говорится в сообщении.

В указанные даты на фондовом рынке в режимах "Т+" и "Репо с центральным контрагентом (ЦК)", а также на рынке депозитов не будут проводиться расчеты по сделкам в иностранной валюте. Расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без ЦК и на рынке кредитов будут осуществляться в обычном режиме.

В сообщении Мосбиржи подчеркивается, что основная часть сотрудников торговой площадки будет работать удаленно для обеспечения задач по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов.