Кулеба не исключил переговоров о компенсациях в случае запуска "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Киев будет готов на переговоры по компенсациям в случае запуска "Северного потока - 2". Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте немецкой газеты Die Welt.

"Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы на них посмотрим. Мы не будем непременно соглашаться на то, что будет предложено", - сказал министр, не уточнив, от кого именно он ждет такого предложения. Также он не стал отвечать на вопрос, какой бы размер компенсации удовлетворил Киев: "До этого пункта мы пока не дошли".

Одновременно с этим глава МИД добавил, что, по его мнению, готовность США добиться таких компенсаций для Киева "в последнее время значительно выросла". Кулеба также сказал, что решение Вашингтона снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG "стало разочарованием" для Украины.