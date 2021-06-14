Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право оформления кредита в размере 600 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска намерена заключить контракт на право оформления кредита в размере 600 млн рублей. Средства планируется направить на дополнительную ликвидность и рефинансирование долговых обязательств, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

"Для получения дополнительной ликвидности и обеспечения рефинансирования долговых обязательств мэрии города Новосибирск объявлен аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 600 млн рублей 00 копеек", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что заключение муниципального контракта дает право городским властям при необходимости привлекать кредитные средства в течение действия контракта по фиксированной процентной ставке. Привлеченные кредитные средства могут быть направлены также на финансирование дефицита бюджета города.

Согласно информации на сайте госзакупок, мэрия намерена заключить контракт с подрядчиком на три года под 5,25% годовых. Начальная минимальная цена контракта составляет почти 94,5 млн рублей.

Совет депутатов Новосибирска утвердил проект городского бюджета на 2021 год с дефицитом в 800 млн рублей, что составляет 1,5% от суммы расходов. По сравнению с прошлым годом дефицит снизился примерно на треть. В апреле в документ были внесены поправки, с учетом изменений доходы городского бюджета составили 53,1 млрд рублей, расходы - 53,9 млрд рублей, дефицит - 800,5 млн рублей.