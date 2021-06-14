FT: Украина готова в суде добиваться от "Газпрома" доступа к транзиту газа из Азии

ТАСС, 14 июня. Украина готова подать иск против российской компании "Газпром", если она откажется содействовать в транспортировке газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины. Об этом в понедельник сообщил руководитель украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью газете Financial Times .

Как сообщил Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Центральной Азии по трубам "Газпрома". "Если они ["Газпром"] откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд", - заявил Витренко, отметив, что этот процесс может занять несколько лет.

"Речь идет о десятках млрд кубических метров. Только лишь газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - добавил глава "Нафтогаза".

Ранее Витренко заявлял, что "Нафтогаз" рассмотрит возможности инициирования новых арбитражных разбирательств против "Газпрома", что позволяет действующий контракт по транзиту газа.

В феврале 2020 года Витренко в должности исполнительного директора "Нафтогаза" сообщал, что украинская сторона может подать иски к "Газпрому" в части "злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением" по новому транзитному контракту и по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также переуступки долговых обязательств "Росукрэнерго". Тогда он заявлял, что сумма исков к "Газпрому" может составить около $17,3 млрд.