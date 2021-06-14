СМИ: чешские фирмы хотят открыть в Москве бизнес-центр для контактов с партнерами в России

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Чешские предприниматели опасаются потери связей с российскими партнерами после произошедшего сокращения штата посольства республики в России, включая сотрудников его экономического отдела, и поэтому хотели бы открыть в Москве бизнес-центр по примеру Германии и Австрии. Об этом сообщила в понедельник газета Hospodářské Noviny.

МИД Чехии поможет предпринимателям в реализации данной цели, чтобы их бизнес, выгоды от которого получают Прага и Москва, не пострадал в результате дипломатической размолвки между республикой и РФ. После сокращения штата посольства они практически полностью лишились предоставляемой им помощи в установлении и развитии контактов с торгово-экономическими партнерами, получении российских виз и информации о перспективных инвестиционных проектах в РФ.

Бизнес-центр, как рассчитывают в Праге, сможет начать работу в России с осени текущего года. Он будет руководствоваться объединениями чешских предпринимателей. МИД Чехии поддержит его создание дотацией в размере €200 тыс., что подтвердил газете ведущий сотрудник департамента экономической дипломатии ведомства Марек Свобода.

"Мы ведем переговоры с Торговой палатой [Чехии] и Союзом промышленности и транспорта [республики], которые выступили с идеей создать, по образцу Германии или Австрии, представительство [чешских] бизнесменов непосредственно в России", - сказал Свобода.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом и также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.