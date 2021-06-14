Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,11%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,11% и составил 3 845,81 пункта, индекс РТС вырос на 0,08%, до 1 679,91 пункта.

К 10:16 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи поднимался до 3 856,01 пункта (+0,38%), индекс РТС прибавил 0,23% и достиг уровня 1 682,42 пункта.

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличилось на 0,98% - до $73,4 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,86% и торгуется на уровне $71,52 за баррель.