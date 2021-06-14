Власти Хайнаня считают, что закон о свободном порте стимулирует развитие конкуренции

ХАЙКОУ /Китай/, 14 июня. /ТАСС/. Новый закон о развитии на Хайнане порта свободной торговли позволит усилить открытость экономики острова и создать еще более благоприятную атмосферу для справедливой международной конкуренции. Об этом сообщила администрация провинции.

"На основании этого закона, с учетом важной роли местного законодательства и механизма по урегулированию коммерческих споров Хайнань ускорит формирование правовой системы свободного порта, - подчеркнул секретарь хайнаньского парткома Шэнь Сяомин. - Мы создадим первоклассную атмосферу для развития международной торговли".

Как уточнил заместитель председателя регионального собрания народных представителей Ху Гуанхуэй, китайские законодатели в деталях прорабатывают детализированные юридические акты, благодаря которым инвесторы в ближайшее время смогут воспользоваться еще более благоприятными условиями для развития бизнеса. "Прежде всего, это касается справедливой конкуренции", - подчеркнул он.

"При поддержке компетентных ведомств властям Хайнаня предстоит на практике применить важные принципы, утвержденные этим законом, и предпринять ряд эффективных мер", - прокомментировала нововведение юридическая комиссия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент).

По словам обозревателей агентства "Синьхуа", наиболее часто в тексте "Закона о Хайнаньском порте свободной торговли" встречаются термины "свобода" и "оптимизация". Как они отметили, такие формулировки касаются не только товарооборота, но и инвестиционной сферы, трансграничных потоков капитала, политики по созданию новых рабочих мест для высокопрофессиональных специалистов. С одной стороны, по их мнению, на Хайнане наблюдается процесс снятия ограничений, с другой - "происходит формирование эффективных регулирующих механизмов".

10 июня ПК ВСНП одобрил закон, который, как ожидается, сыграет решающую роль в развитии Хайнаньского порта свободной торговли. В июне прошлого года администрация острова опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность провинции. Согласно новой стратегии, к 2025 году на Хайнане будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста.