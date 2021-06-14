Белорусский оператор "Дружба" возобновил прокачку нефти в Польшу

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Белорусский оператор трубопровода "Дружба" возобновил прокачку нефти из России в Польшу по магистральному нефтепроводу от Мозыря до Бреста после планового ремонта, сообщается в понедельник на сайте компании ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

"Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода (МН) на участке ЛПДС (Линейная производственно-диспетчерская станция) "Мозырь" - государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время МН Мозырь - Брест работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в период с 8 по 13 июня в рамках ремонта заменен участок магистрального нефтепровода Мозырь - Брест длиной 250 м, проведен ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода. Работы велись в условиях плановой остановки перекачки сырья.

Ранее сообщалось, что 9 июня белорусская сторона на несколько дней приостанавливает прокачку нефти в направлении Польши для плановых работ на нефтепроводе.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а также ее транзит в Европу.