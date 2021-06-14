"РЖД Интернешнл" в составе консорциума реконструирует ж/д линию на севере Сербии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Сербии, "Инфраструктура железных дорог Сербии" и консорциум компаний "Карин Комерц МД" и "РЖД Интернешнл" подписали договор о реконструкции и модернизации железнодорожной линии Хоргош - Суботица - государственная граница с Венгрией протяженностью более 26 км. Об этом говорится в сообщении дочерней компании РЖД.

"Карин Комерц МД" и "РЖД Интернешнл" выбраны в качестве стратегических партнеров для реализации этого проекта в конце мая 2021 года по результатам конкурса, организованного правительством Сербии. По условиям договора консорциум разработает проект и осуществит работы по строительству и реконструкции железной дороги Хоргош - Суботица - государственная граница с Венгрией, включая модернизацию вокзалов, устройств СЦБ и связи, электротехнического оборудования, систем энергоснабжения и инженерных сооружений. Общая продолжительность работ составит не более 14 месяцев с даты их начала. Перед вводом в эксплуатацию объекты пройдут предпусковые испытания. Стоимость договора составила €105 млн, включая НДС.

Линия Хоргош - Суботица последний раз ремонтировалась более 20 лет назад. В настоящее время эксплуатируются только отдельные участки. Новая железная дорога будет электрифицирована и рассчитана на движение грузовых и пассажирских поездов со скоростью до 120 км/ч. В процессе реконструкции будет построено две станции, два остановочных пункта и два пешеходных перехода. Среди искусственных сооружений - путепровод и 10 водопропускных труб. В ближайшее время начнется разработка детального проекта модернизации и строительства железной дороги.