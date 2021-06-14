Казахстан ратифицировал протокол к договору ЕАЭС о зачете авансовых платежей

НУР-СУЛТАН, 14 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года", касающийся зачета авансовых платежей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в сообщении.

Протокол подписан 1 октября 2019 года в Ереване главами государств - членов ЕАЭС. Документ позволяет засчитывать авансовые платежи в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов. В настоящее время при таможенной очистке могут уплачиваться порядка шести видов таможенных платежей и налогов.

Планируется, что ратификация протокола позволит минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Кроме того, это даст возможность упростить администрирование пошлин.