Власти ФРГ ждут от Telegram ответа на вопросы по противоправному контенту

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Германские власти имеют вопросы к мессенджеру Telegram из-за наличия в его каналах противоправного контента, но все еще ждут реакции от его представителей. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине представитель Минюста ФРГ.

Ранее еженедельник Der Spiegel сообщал, что власти ФРГ не могут требовать от модераторов оперативно удалять противоправный контент, так как у Telegram нет контактного лица в ФРГ. Мессенджеру якобы могут грозить за это многомиллионные штрафы.

"Мы пока еще не получили ответной реакции от Telegram", - прокомментировал представитель Минюста данную информацию. Существенных подробностей на брифинге не привели.