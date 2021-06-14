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Пандемия COVID-19

ВТБ не планирует ограничивать работу офисов в Москве в "длинные выходные"

Руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко отметил, что доступ граждан и юридических лиц к решению финансовых вопросов должен быть обеспечен на 100%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ принял решение не ограничивать работу офисов в Москве в объявленные в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня. Как отметили в пресс-службе компании, отделения банка будут работать в привычном режиме и в регионах.

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"Доступ граждан и юридических лиц к решению своих финансовых вопросов должен быть обеспечен на 100% для поддержания стабильного развития экономики. По этой причине мы сохраняем работу наших отделений в привычном графике - с сохранением всех санитарных требований для защиты клиентов и сотрудников от распространения вируса", - уточнил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко, чьи слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе банка также добавили, что пользователи имеют возможность проведения максимального числа операций дистанционно через сервис "ВТБ Онлайн".

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