ВТБ не планирует ограничивать работу офисов в Москве в "длинные выходные"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ принял решение не ограничивать работу офисов в Москве в объявленные в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня. Как отметили в пресс-службе компании, отделения банка будут работать в привычном режиме и в регионах.

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"Доступ граждан и юридических лиц к решению своих финансовых вопросов должен быть обеспечен на 100% для поддержания стабильного развития экономики. По этой причине мы сохраняем работу наших отделений в привычном графике - с сохранением всех санитарных требований для защиты клиентов и сотрудников от распространения вируса", - уточнил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко, чьи слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе банка также добавили, что пользователи имеют возможность проведения максимального числа операций дистанционно через сервис "ВТБ Онлайн".