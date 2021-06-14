Путин назвал бездоказательными обвинения в том, что Россия ведет кибервойну против США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Обвинения США в адрес России, в том числе в кибератаках и вмешательстве в выборы, беспочвенны, американская сторона ни разу не представила никаких доказательств, заявил президент России Владимир Путин в опубликованном в понедельник фрагменте интервью на телеканале NBC.

"Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они [обвиняющие] не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства. Просто беспочвенные обвинения", - сказал он, назвав фарсом заявления о причастности России к кибератакам в США.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.

31 мая были атакованы компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.

Деятельность против России в киберсфере

Путин не исключил, что западные спецслужбы, в том числе американские, могут вести деятельность против России в киберсфере.

"Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть", - сказал российский лидер.

"То, чего боятся в США, может представлять опасность и для нас, - сказал он. - НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий. Они что-то планируют, это не может не беспокоить нас", - добавил российский президент.